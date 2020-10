Zidane su Jovic: "Da qui al 5 ottobre può succedere di tutto"

Intervenuto nel post partita di Real Madrid-Valladolid, l'allenatore dei Blancos Zinedine Zidane ha parlato del futuro di Luka Jovic. L'attaccante serbo, partuto titolare nell'ultimo match, è in uscita dal club capitolino e nelle ultime settimane è stato accostato anche al Milan. Queste le sue parole: “Da qui al 5 ottobre può succedere di tutto ma per il momento non ho niente da dire. Per ora Jovic è un giocatore del Real Madrid. Io sono l’allenatore e decido chi fare giocare. Tutto qui”.