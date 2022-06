Colpo in attacco, arriva Kosovare Asllani. La svedese è considerata l'Ibra al femminile

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gran colpo in attacco per il Milan Femminile come riporta oggi Tuttosport nella sua edizione cartacea. Sbarcherà in rossonero per la prossima stagione l'attaccante svedese Kosovare Asllani, classe '89 che nell'ultima stagione ha giocato nel Real Madrid e in carriera ha vestito altre maglie molto importanti come quelle di Psg e City. La nuova attaccante del Milan è considerata un po' la versione femminile di Zlatan Ibrahimovic che, nel 2012, quando la ragazza sbarcò a Parigi, decise di accoglierla così: "Se vuoi vincere, hai bisogno di attaccante svedese".