Coppa Italia Femminile: verso la finale tra Milan e Roma al Mapei Stadium

Tempo di test finale per le rossonere. Si, perché oggi, domenica 30 Maggio alle ore 20:30, si giocherà un’altra partita fondamentale: la finale di Coppa Italia Femminile tra Milan e Roma. Per la squadra di Ganz si tratta davvero della prova del nove, considerato che potrebbe essere un trofeo importante per la storia del Milan e il primo titolo per il Milan Femminile.I precedenti tra Milan e Roma parlano chiaro: sono 5 le vittorie per le rossonere e un solo pareggio in Serie A. Quella di oggi si prospetta una partita equilibrata, con due squadra al top della forma fisica e che hanno meritato la finale di Coppa Italia.

In questa stagione la squadra di Ganz ha dimostrato di avere le capacità e le qualità per poter puntare in alto. I risultati ottenuti sono il frutto di un percorso che vede numeri e i record incredibili, come ad esempio il poker di Giacinti rifilato nel derby durante la diciassettesima giornata di Serie A, i 51 punti raggiunti (16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) e di conseguenza il secondo posto in classifica che ha permesso la prima storica qualificazione in Champions League. La marcatrice rossonera più prolifica della Serie A è senza dubbio il capitano, Valentina Giacinti, con i suoi 19 gol. Oltre ai record e ai risultati positivi, l'operato di mister Ganz sta guadagnando sempre più fiducia. Lo dimostrano di fatto il clima di famiglia, passione e abnegazione che si vive in quel di Vismara. Inoltre, in questi giorni sono arrivati anche dei rinnovi molto importanti, in particolare quello di Vero Boquete, calciatrice galiziana di esperienza e tecnica e di Christy Grimshaw, centrocampista molto versatile e di grande qualità.

Un’ipotetica vittoria della Coppa Italia rappresenterebbe non solo una grande soddisfazione per la squadra di mister Ganz, ma potrebbe portare ancora più motivazione in vista della prossima stagione di Serie A e dell’esperienza in Champions League. A rendere ancora più speciale l’evento di questa sera è non solo il fatto che entrambe le squadre avranno l’occasione di poter scrivere la storia del proprio club, ma anche perché ci sarà la possibilità per un numero limitato di spettatori di poter assister alla partita dal vivo. Un piccolo passo verso la normalità dopo un anno di partite giocate a porte chiuse e una vera vittoria per tutti gli amanti del calcio. Questa sera più che mai, sarà fondamentale essere il dodicesimo uomo in campo e dimostrare ancora una volta che il Milan è passione, determinazione e cuore.