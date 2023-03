Esordio con sconfitta per il Milan Femminile nella Poule Scudetto: 2-0 in casa della Juve

MilanNews.it

Si è conclusa con una sconfitta la prima giornata della Poule Scudetto. Il Milan Femminile ha perso per 2-0 in casa della Juventus Women per effetto delle reti al 56esimo di Beerensteyn e al 95esimo di Caruso su rigore; nel primo tempo le rossonere avevano anche fallito un calcio di rigore con Martina Piemonte.