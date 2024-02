Femminile, alle 17 il derby: le formazioni ufficiali della sfida

Il Milan Femminile di mister Corti sarà in campo tra pochissimi minuti, alle 17, per sfidare l'Inter nel derby della Madonnina. Le rossonere sono già condannate a disputare la poule retrocessione con le altre squadre che si classificheranno nella seconda metà della classifica ma una partita come un derby è sempre tutta un'altra storia. La gara è valida per l'ultima giornata della stagione regolare. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN: Giuliani, Bergamaschi, Dubcova, Grimshaw, Mascarello, Staskova, Piga, Mesjasz, Guagni, Marinelli, Dompig. All. Corti. A disp.: Fusetti, Asllani, Rubio, Vigilucci, Ijeh, Babb, Cernoia, Soffia, Arrigoni

INTER: Centinja, Bugeja, Robustellini, Serturini, Alborghetti, Magull, Milinkovic, Thogersen, Csiszar, Cambiaghi, Tomter. All. Guarino. A disp.: Capecchi, Jelcic, Bonfantini, Bonetti, Simonetti, Piazza, Polli, Pandini, Fordos