Femminile, Giuliani premiata per le 100 presenze in rossonero: "Sorpresa speciale"
MilanNews.it
In occasione della gara in trasferta contro il Sassuolo il portiere del Milan Femminile Laura Giuliani ha raggiunto l'importante traguardo delle 100 presenze in rossonero. Giuliani, premiata dal Club, affida ad Instagram tutta la sua gioia e riconoscenza:
"Una sorpresa speciale per cui ringrazio il club, lo staff e le mie compagne per il supporto e la possibilità che mi danno ogni giorno di fare della mia più grande passione il mio lavoro con entusiasmo, amore e infinita curiosità di conoscere, approfondire e migliorarmi. 100 in Rossonero, da condividere con quanti mi hanno accompagnata in questo percorso in continua evoluzione".
MILAN FEMMINILE
