Fiorentina W., Clelland: "Milan e Juventus hanno qualcosa in più. Qui per vincere Scudetto e Coppa Italia"

Intervistata da La Nazionel’attaccante della Fiorentina Women’s Lana Clelland ha parlato degli obiettivi stagionali e della voglia di alzare un trofeo in questa stagione: “Sono qui per l’accoppiata Scudetto-Coppa Italia, la stagione è ancora lunga e le altre squadre sono attrezzate per far perdere punti a tutte. Certo Milan e Juve hanno qualcosa in più, ma noi ci siamo. In estate anche quelle due squadre mi volevano, ma la Fiorentina mi aveva cercato già l’anno scorso e aveva dimostrato di volermi sul serio e per questo ho scelto le viola. - continua Clelland – Il grande rammarico di questa stagione è l’uscita dalla Champions, il risultato contro il Chelsea è stato troppo pesante perché non c’è tutta questa differenza come non c’è fra calcio inglese e italiano. Nonostante l’Italia sia partita in ritardo sta facendo passi avanti importanti e tutto sta assumendo un livello più professionistico. Mondiali?Andremo in Francia sperando di fare strada nella competizione”.