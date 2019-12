I precedenti tra il Milan femminile e l'Hellas Verona

Nella giornata di domani, all'ora di pranzo, il Milan femminile di Maurizio Ganz affronterà in trasferta l'Hellas Verona. La partita contro le venete sarà un match importante per valutare le qualità delle rossonere ma soprattutto per colmare in gap in classifica con Juventus, Fiorentina e Roma. Con le gialloblù, i precedenti dello scorso anno sono incoraggianti: nel campionato 2018/2019, infatti, le rossonere hanno ottenuto due vittorie. Nel match di andata a firmare la vittoria fu la Giacinti mentre al ritorno il Milan si impose per 2-0 grazie alle reti della Sabatino e della Fusetti.