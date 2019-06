Il Milan e gli auguri a Monica Mendes, difensore della formazione femminile

Mónica Mendes, difensore del Milan Femminile, compie oggi 26 anni. Il Milan, intervenuto su Twitter, ha voluto augurare un felice compleanno alla calciatrice portoghese: "La nostra rossonera Monica Mendes compie 26 anni. Feliz aniversário!".

Happy 26, Monica! Celebrate, get your cake out and have a great day!

La nostra rossonera Monica Mendes compie 26 anni. Feliz aniversário! 🙌 pic.twitter.com/KmVVis1YKN