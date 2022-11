Italia Femminile, Bertolini: "In Irlanda del Nord con intensità e fisicità. Le giovani mi sono piaciute"

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta di misura a Lignano Sabbiadoro contro l’Austria, l’Italia Femminile nella giornata di domani scenderà in campo a Belfast contro l’Irlanda del Nord per chiudere il suo 2022. In conferenza stampa la ct azzurra Milena Bertolini ha parlato così della sfida: “Contro la nazionale austriaca abbiamo fatto fare esperienza alle giovani, che si sono comportate bene, trovando anche il coraggio di andare a pressare le nostre avversarie nella loro metà campo nel tentativo di fare la partita. - continua la ct come riporta il sito della FIGC - Mi aspetto una gara simile a quella disputata 3 giorni fa, dovremo giocare con intensità e fisicità ed essere brave a fare un passo in avanti nella gestione del pallone. Per sorprendere la retroguardia nordirlandese e mettere le nostre attaccanti nelle condizioni di concludere a rete serve più precisione tecnica, ma sono certa che ci faremo trovare preparate”.