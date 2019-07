Italia femminile, Giacinti ringrazia: "Non riesco ancora a credere all'affetto ricevuto. Ci siamo sentite davvero importanti"

L'attaccante del Milan Valentina Giacinti, rientrata in Italia con le sue compagne di Nazionale dopo l'eliminazione contro l'Olanda, ha ringraziato i numerosi tifosi che hanno supportate le Azzurre in questa esperienza: "È difficile raccontare tutte l’emozioni vissute in questi 50 giorni, ancora non riusciamo a credere a tutto l’affetto che abbiamo ricevuto. È stata un’esperienza fantastica, emozioni forti, lacrime e sorrisi che porteremo sempre con noi. Grazie a tutti italiani, grazie a chi c’è sempre stato, grazie a chi si è ricreduto, grazie a chi si è emozionato, gioito ed esultato con noi.. grazie a chi ora pensa che il calcio è di tutti perché diciamocelo, l’emozioni che da questo sport non ha sesso. Un grazie particolare a tutte le persone che hanno fatto ore di pullman per sostenerci..ci siamo sentite davvero importanti.. GRAZIE"