Kosovare Asllani veste rossonero: "Orgogliosa di unirmi al Milan: la mia nuova casa"

Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Kosovare Asllani, calciatrice svedese molto esperta e dal grande curriculum che per i prossimi due anni vestirà il rossonero. L'attaccante ha commentato così il suo approdo a Milano sui propri canali social: "Sono molto orgogliosa di unirmi al Milan per i prossimi due anni. Molto contenta di trasferirmi in Italia, a Milano e di chiamare l'Ac Milan la mia nuova casa".

Proud to join @acmilan on a 2-year deal. Super excited to move to Italy, Milano and to call AC Milan my new home. ♥️ pic.twitter.com/0x6lshOIOi