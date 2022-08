La Asllani svela il suo numero di maglia: indosserà la numero 9

Il nuovo acquisto del Milan femminile Kosovare Asllani, gicoatrice svedese di grande esperienza e livello internazionale, è pronta per la sua nuova avventura in rossonero. L'attaccante ha svelato questa mattina, tramite i suoi profili social, quello che sarà il suo numero a Milano. La Asllani indosserà infatti la maglia numero 9. Questo il post su Twitter:

And the number I’ll be wearing is… See you soon @acmilan ️ pic.twitter.com/6rLfTLtlKf