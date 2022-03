LIVE MN - Femminile, Milan-Napoli (1-1): brutta prestazione delle rossonere, secondo posto sempre più lontano

Brutta prestazione per le rossonere, che con il pareggio odierno con il Napoli, con molta probabilità, saluta l'obiettivo secondo posto che sarebbe significato qualificazione in Champions League. Dopo il vantaggio iniziale al secondo minuto con Thomas, le rossonere non hanno mai affondato il colpo a pochi minuti dal termine del match vengono beffate da una punizione dal limite di Toniolo che entra in porta. Chance sprecata.

93' Finisce qui.

90' Tre minuti di recupero.

89' Ripartenza Napoli con Pinna, Giuliani esce e salva le rossonere.

86' Gol del Napoli. Punizione dal limite per le partenopee, Toniolo trova la rete.

79' Discesa di Tucceri Cimini sulla sinistra, conclusione che termina fuori.

75' Occasione Napoli: ci prova Mauri, palla sull'esterno della rete.

68' Cambio nel Milan: fuori Longo, dentro Stapelfeldt.

58' Ci prova ancora Longo, Baldi si distende e mettere la sfera in corner.

51' Girata di Longo in area di rigore, palla che termina fuori.

45' Inizia la ripresa.

Quarantacinque minuti di controllo assoluto per il Milan Femminile. Dopo due minuti dal calcio d'inizio il match si apre con la rete di Thomas, che trova l'angolino e batte così Golob.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' Longo serve Bergamaschi, conclusione dalla lunga distanza e palla che esce fuori di molto.

42' Ci prova Jaimes da centrocampo, palla altissima.

32' Primo tempo con poche emozioni. Dopo il gol le rossonere hanno preferito controllare il match.

27' Ci provano ancora le rossonere, questa volta da corner: Fusetti mette fuori di poco.

15' Il Milan in controllo del match, Napoli che si difende e prova a ripartire.

10' Ci prova Grimshaw, palla che termina fuori di poco.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Ripartenza Milan, Thomas mette il turno e piazza il pallone all'angolino! 1-0!

1' Inizia il match!

Amici di MilanNews.it, benvenuti al Centro Sportivo Vismara. In attesa del big match di questa sera, Napoli e Milan Femminile si sfidano nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A Femminile. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.



Le formazioni ufficiali:

MILAN (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Agard; Thrige Andersen, Grimshaw, Adami, Tucceri; Bergamaschi, Longo, Thomas. All. Ganz. A disposizione: Codina, Stapelfeldt, Jane, Crotti, Babb, Zanini, Miotto, Cortesi, Cazzioli.

NAPOLI: Golob, Pinna, Gonzalez, Erzen, Colombo, Awonna, Abrahamsson, Corrado, Mauri, Baldi, Jaimes. All. Domenichetti. A disposizione: Garnier, Di Marino, Aguirre, Acuti, Berti, Toniolo, Errico, Botta, Gallo