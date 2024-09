Milan Femminile: ad Elisabetta Spina il premio "Costruiamo Gentilezza"

Stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, quella di domani sarà una giornata importante per tutto l'ambiente Milan, in particolare quello femminile, visto che la responsabile del Milan Femminile per l'appunto, Elisabetta Spina, conseguirà il premio "Costruiamo Gentilezza".

In cosa consiste? Alla dirigente rossonera sarà riconosciuto l'impegno nel tutelare, con garanzie che vanno anche oltre la normativa vigente, le calciatrici durante la gravidanza e la prima infanzia dei figli. Il premio ha preso ispirazione dal bel gesto di Guglielmo Vicario che nel 2022 ha accolto in casa una famiglia fuggita dalla guerra in Ucraina.