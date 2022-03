Milan Femminile, Agard: "La Juve è la Juve, ma faremo i conti dopo sabato sera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Laura Agard, giocatrice del Milan Femminile, si è così espressa a MilanTV in vista dell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juve: "Abbiamo giocato due partite che dovevamo vincere. Ora guardiamo la prossima, vediamo partita dopo partita. Dobbiamo essere unite, abbiamo più fiducia in noi stesse. Andare in finale sarebbe bello, sappiamo che la Juve è la Juve nonostante il pareggio con la Roma e la sconfitta con l’Empoli. In questi 2/3 anni hanno fatto qualcosa di grande. Pensiamo ai primi 90 minuti in casa, poi pensiamo partita dopo partita. Faremo i conti dopo sabato sera, vedremo".