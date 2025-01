Milan Femminile: un Gennaio di fuoco, tra riscatti in campionato e sfide decisive in Coppa Italia

La 13ª giornata di Serie A Femminile eBay ha preso il via con la sconfitta esterna del Milan di Bakker contro la Lazio, complice una doppietta dell’ex rossonera Martina Piemonte, che ha complicato ulteriormente il cammino del diavolo verso la poule scudetto. Le prime cinque della classifica hanno chiuso l’ultima giornata del 2024 con un successo, ad eccezione della Fiorentina, sconfitta al Viola Park dalla Juventus, saldamente al comando della classifica. Prestazioni convincenti anche per Roma, Inter e Como, che hanno ampliato il distacco dalle squadre di bassa classifica.

Per il Milan, i prossimi impegni si prospettano cruciali per accorciare le distanze sul Como, che attualmente vanta un vantaggio di quattro punti, e per rilanciarsi nella parte alta della classifica. Le rossonere torneranno in campo domenica 12 gennaio al Puma House of Football per affrontare il Napoli, reduce da una sconfitta di misura (1-2) contro le campionesse d’Italia in carica. Nella gara d’andata, il Milan aveva conquistato i tre punti grazie a un gol decisivo di Dompig nei minuti di recupero, imponendosi di misura.

Archiviata la 14ª giornata, il Milan di Bakker sarà chiamato a un banco di prova importante: la doppia sfida contro la Fiorentina nei quarti di finale della Coppa Italia Femminile. La Viola, attualmente quarta in classifica con 26 punti, è attesa anche dalla finale di Supercoppa Femminile contro la Roma, in programma lunedì 6 gennaio allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

In vista del ritorno in Coppa Italia contro la formazione di De La Fuente, le rossonere affronteranno due gare di campionato decisive: prima la trasferta contro la Sampdoria, fanalino di coda, e poi il confronto casalingo contro la Roma al Puma House of Football.

Gennaio si preannuncia di fatto un mese denso di impegni chiave per il Milan, in un campionato finora caratterizzato da prestazioni altalenanti. Nonostante buone prove, come il pareggio nel derby di settembre (1-1) e la successiva vittoria contro la Lazio, la squadra ha mostrato alcune lacune, evidenti soprattutto in alcune gare, come nella doppia sconfitta contro il Como, frutto di errori tecnici e tattici. In conclusione, quindi, ritrovare determinazione, concentrazione e continuità sarà fondamentale per cominciare il 2025 con il piede giusto e rilanciare le ambizioni stagionali del Diavolo.