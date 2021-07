MN - Ag. Miotto: "Milan trampolino di lancio per Giorgia, dovrà dimostrare quanto vale"

Giorgia Miotto, attaccante classe 2002, è vicinissima al passaggio al Milan Femminile. Ha confermato il trasferimento il suo agente, l'avvocatessa Claudia Romanelli direttamente dalla sede di Casa Milan, ai microfoni di MilanNews.it: "Abbiamo incontrato i dirigenti del Milan e preso gli accordi. La formula è di uno scambio di prestiti con Tamborini, anche se la situazione è un po' più complicata. Il Milan è un trampolino di lancio, dovrà darsi da fare e dimostrare di essere all'altezza; verrà aggregata alla Prima Squadra e dovrà dimostrare quello che vale, speriamo che trovi spazio. Viene qui per fare esperienza e per imparare. Futuro in Nazionale? Ce lo auguriamo. Mi auguro che possa fare bene, che possa essere contenta e che possa divertirsi".