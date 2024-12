Piovani: "Pari giusto nel tempio del calcio. Quando il Milan sfida l'Inter dà sempre il doppio"

vedi letture

Giampiero Piovani, allenatore dell'Inter Femminile, è intervenuto ai microfoni di RaiSport per commentare il pari nella stracittadina, in una cornice storica come San Siro:

"Pari giusto, entrambe volevano vincere. Un derby combattuto specie in mezzo al campo. Bello perché giocato in un tempio del calcio. Quando non si può vincere non si deve perdere. Muoviamo la classifica, sappiamo che quando il Milan gioca contro l'Inter dà sempre il doppio".

Serie A Femminile, giornata 12

Roma - Como Women 2-1

10' Karlernas (C), 59' Di Guglielmo (R), 67' Giacinti (R)

Sassuolo - Napoli Femminile 2-1

17' Chmielinski (S), 61' Sabatino (S), 67' Jelcic (N)

Sampdoria - Fiorentina 1-3

28' Dellaperuta (S), 64' Severini (F), 84' Johannsdottir (F), 90+6' Boquete (F)

Juventus - Lazio 3-2

48' Cantore (J), 58' Girelli (J), 71' Le Bihan (L), 76' Visentin (L), 90' Bonansea (J)

Milan - Inter 1-1

45' Bartoli (I), 51' Nadim (M)

Classifica

Juventus 32

Fiorentina 26

Roma 25

Inter 25

Como Women 16

Milan 15

Sassuolo 9

Lazio 7

Napoli Femminile 6

Sampdoria 4