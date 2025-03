Primavera Femminile, Milan-Juventus 0-2: le rossonere perdono la finale della Viareggio Women's Cup

Arriva la sconfitta nella Finale della Viareggio Women's Cup. Il Milan, dopo le vittorie del girone, non riesce a vincere il suo terzo Torneo consecutivo contro la Juventus. Il 2-0 racconta in maniera parziale di una partita per larghi tratti bloccata dall'assetto molto basso delle bianconere che hanno costretto le ragazze di Mister Zago a palleggiare a centrocampo senza mai trovare il guizzo giusto. La presenza in campo di Appiah - ormai in pianta stabile in prima squadra - non ha dato l'energia giusta a un Milan che è apparso poco convinto nel chiudere le azioni create.

La Juventus si è rivelata avversaria solida e cinica: due reti per tempo. Il primo gol in avvio di partita al 9' su una respinta corta della difesa rossonera costringe il Milan a rincorrere. Il secondo al 18'st con un'autorete fortuita di Vitale. La sola Di Falco, subentrata a una spenta Appiah, ha provato a movimentare l'attacco rossonero, trovando sempre un'attenta difesa juventina. Al fischio finale è la Juventus a festeggiare. Torniamo a Milano con ottime prestazioni lungo tutto il percorso nel Torneo, con la consapevolezza di poter affrontare a viso aperto la capolista del campionato e con la migliore marcatrice del Torneo: Viola Minnei, con 4 gol.

LA CRONACA

La partita si accende subito ed è la Juventus a passare in vantaggio al 9': il cross dalla destra viene respinto corto e trova Copelli attenta al limite che batte Tornaghi con un tiro preciso. Sono le bianconere che continuano a spingere nella prima fase della prima frazione di gioco non trovando però il raddoppio. Ci vanno vicino al 18' sul pallonetto di Santarella che sembra finire in rete, ma dopo il rimbalzo esce di poco. Poi sale il Milan: la traversa di De Marco direttamente da calcio d'angolo al 28' scuote le ragazze di Zago, che arrivano altre tre volte al tiro ma non trovando mai la precisione e la pericolosità giusta. Il primo tempo si chiude dopo un minuto di recupero sull'1-0 per le nostre avversarie.

Nel secondo tempo il Milan parte all'attacco e al 5'st dagli sviluppi di un corner Appiah non riesce a girare sotto porta. Girandola di cambi tra cui la stessa Appiah. È la Juventus che ne giova e al 18'st trova il gol del 2-0: filtrante di Copelli per Tosello, la palla messa forte a centro area si scontra su Vitale che realizza la fortuita autorete. Nonostante sia il Milan a gestire la palla, le ripartenze della Juventus generano le azioni più pericolose. Copelli al 25'st si inventa un dribbling sulla destra, rientra e calcia: palo. La partita si spegne e il Milan da qui in poi non è più pericoloso. Vince la Juventus 2-0.

IL TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 0-2

MILAN (4-2-3-1): Tornaghi; Pomati, Zapelli, Zanisi, Donolato; Vitale, De Marco; Taddei (1'st Minnei), Appiah (6'st Di Falco), Rossi (17'st Montaperto); Longobardi. A disp.: Belloli, Lorenzi; Peres, Bonanomi, Abbatangelo, Carotenuto, Tomaselli. All.: Zago.

JUVENTUS (3-4-2-1): Mallardi; Cocino (10'st Bertero), Bertora, Rosso (1'st Davico); Casella, Tosello (20'st Flis), Termentini (30'st Piccardi), Enriconi (1'st Bianchi); Zamboni (10'st Piermarini), Copelli; Santarella (20'st Ferraresi). A disp.: Sossai, Martinazzi; Brunetti, Ciccarelli, Massa Boa, Djesse, Rivieri, Di Bello. All.: Bruzzano.

Arbitro: Bianchi di Prato

Gol: 9' Copelli (J), 18'st aut. Vitale (J).

Ammoniti: 18' Pomati (M), 46'st Zapelli (M).