Serie A Femminile, Conc torna in Serie A: c'è la firma con la Sampdoria

Dominika Conc, ex calciatrice del Milan Femminile, ha deciso di tornare in Serie A dopo l'esperienza in rossonero e la breve avventura spagnola con il Valencia. La slovena è, infatti, una nuova centrocampista della Sampdoria: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Dominika Conc (nata a Maribor, Slovenia, il 1° gennaio 1993)".