Serie A Femminile, goleada Milan contro il Pomigliano e terza vittoria consecutiva

Siamo ormai alle battute finali di questo Campionato di Serie A Femminile, una stagione che ci ha regalato gioie e diverse sorprese, non deludendo di certo le nostre aspettative. Esclusa la gara contro il Pomigliano, valida per la ventesima giornata di Serie A, mancano di fatto solo due match: la trasferta contro l’Inter e la sfida casalinga contro le bianconere, attuali detentrici del titolo e al vertice della classifica a quota 53 punti. Due big match, insomma, e solo sei punti per cercare di chiudere al meglio la stagione in corso. La ventesima giornata si è aperta Sabato alle ore 12:30 con la pesante vittoria dell’Inter sull’Hellas Verona: un 4-0 che condanna di fatto le gialloblu alla retrocessione e resta a meno cinque dalle rossonere. Discorso a parte per la Roma che continua il suo trend positivo, mantiene saldo il secondo posto e si impone sulla Fiorentina per 2-3.

IL MATCH

L’approccio alla gara delle rossonere si rivela subito ottima, tanto da impostare il gioco e andare in vantaggio al 5’ con la rete di capitan Bergamaschi, nata da un ottimo lancio di Arnadottir, assist di Thomas e tap-in vincente della nostra numero 7. Nonostante l’accenno di una reazione da parte del Pomigliano, è la squadra di Ganz a raddoppiare al 15’ con la rete di Martina Piemonte che approfitta dell’assist di Linda Tucceri Cimini e va in rete con un colpo di testa forte e preciso. Tutto sembra girare per il verso giusto in quel di Vismara, e in effetti basta aspettare il 27’ per la rete del 3-0: calcio d’angolo battuto alla perfezione da Linda e conclusione in rete di Greta Adami. Il Milan continua a essere al comando di una gara ormai in discesa per le rossonere e, dopo la rete annullata a Boureille per un fallo segnalato dal direttore di gara, è la nostra Vale Bergamaschi a rubare un ottimo pallone e a firmare la sua doppietta personale. Prima della fine del 45’ il Pomigliano prova ad accorciare le distanze con la rete di Della Peruta al 39’, ma qualche minuto dopo non tarda ad arrivare il quinto gol delle rossonere: la doppietta di Martina Piemonte con un bel destro in diagonale dal limite dell’area. Nella ripresa il copione non sembra cambiare, e, dopo l’ottima occasione per Thomas al 53’ è il Pomigliano a segnare la sua seconda rete della gara con il bel tiro dalla distanza di Moraca al 60’. Nonostante il netto vantaggio, il Milan non si ferma e chiude la gara con il risultato di 6-2, grazie alla rete di Nina Stapelfeldt al 79’. Un risultato netto, frutto di una partita dominata, divertente e importante sia per la motivazione che ai fini della classifica. Per le rossonere arriva il momento cruciale della stagione: le ultime due gare di Serie A Femminile contro Inter e Juventus e il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro le bianconere in programma per Domenica 1 Maggio.