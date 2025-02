Serie A Femminile, Milan, che carattere! Sassuolo ribaltato, tre punti d’oro per la classifica

Dopo le vittorie di Inter e Roma, rispettivamente contro Fiorentina e Sampdoria, la 17ª giornata della Serie A Femminile eBay prosegue con la trasferta del Milan sul campo del Sassuolo. Nonostante un avvio in salita e un doppio svantaggio dopo appena 22 minuti, la squadra di coach Bakker dimostra carattere, riuscendo prima a rientrare in partita e poi a completare la rimonta. Tre punti fondamentali per le rossonere, che consolidano il quinto posto in classifica e restano in piena corsa per la poule scudetto, in attesa della sfida tra Como (a -3) e Lazio nel pomeriggio.

LA CRONACA DEL MATCH

Il Milan parte aggressivo e già all’8’ sfiora il vantaggio con una verticalizzazione per Stokic, che si accentra e calcia, trovando però l’ottima risposta di Durand. Al 16’, però, è il Sassuolo a sbloccare il punteggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Clelland sorprende Giuliani con un pallonetto preciso, firmando l’1-0 al primo vero affondo delle neroverdi. Sei minuti più tardi, il raddoppio: una disattenzione rossonera e un'azione caotica in area di rigore spianano la strada a Philtjens, che batte Giuliani per il 2-0.

Il Milan, però, reagisce subito e al 24’ accorcia le distanze. Arrigoni prova un tiro-cross insidioso, Durand respinge, ma sulla traiettoria si avventa Vigilucci, che di testa deposita in rete il gol del 2-1.

Nella ripresa, le rossonere aumentano la pressione e sfiorano il pari in più occasioni. L’episodio chiave arriva al 66’, quando il direttore di gara assegna un calcio di rigore per un tocco di mano in area del Sassuolo. Sul dischetto si presenta Ijeh, che con freddezza trasforma con un destro potente e angolato, firmando il 2-2.

Il Milan completa la rimonta al 71’: Ijeh lavora bene il pallone e serve Stokic, che sterza e lascia partire un destro preciso che non lascia scampo a Durand, siglando il definitivo 3-2. Nei minuti di recupero il Sassuolo tenta l’assalto finale con un tiro pericoloso di Missipo, ma Giuliani si fa trovare pronta e blinda la vittoria.

Una rimonta di carattere per il Milan, che porta a casa tre punti preziosissimi nella corsa alla poule scudetto.