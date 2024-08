Al 'Mazza' il cerimoniale per il via della stagione di Serie C 2024-25: apre SPAL-Ascoli

La lunga attesa è finita, e questa sera il campionato di Serie C 2024-25 prenderà il via: opening day quest'anno affidato al Girone B, con SPAL-Ascoli ad aprire le danze aIlo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, con fischio di inizio previsto alle ore 20:00.

Come ricorda la Lega Pro con una nota ufficiale, "le due squadre tornano a calcare i campi della Serie C a ben nove anni di distanza dall’ultimo confronto dell’otto febbraio 2015, quando al “Cino e Lillo Del Duca” i bianconeri superarono gli ospiti con il risultato di 2-1. Nella gara d’andata, invece, al “Paolo Mazza” furono gli spallini a imporsi sull’Ascoli per una rete a zero grazie alla firma di Mattia Finotto, autore dell’ultimo gol ufficiale della Serie C NOW 2023-24 che regalò la promozione alla Carrarese.

Le ultime otto sfide tra le due compagini si sono disputate nella serie cadetta con il bilancio che recita: quattro pareggi, tre vittorie per l’Ascoli e un successo della SPAL.

Prossimo appuntamento, dunque, venerdì allo stadio “Mazza” di Ferrara, dove rotolerà il primo pallone della nuova Serie C NOW a seguito di un ricco cerimoniale pre-gara: dal nuovo telo di centrocampo, che sventolerà insieme alle bandiere dei sessanta club della Serie C all’ingresso in campo delle squadre, sino all’esibizione del sassofonista Andrea Poltronieri con l’Inno di Mameli.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Abdoulaye Diop della Sezione AIA di Treviglio.