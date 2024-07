Bartesaghi apprezza l'idea del Milan Futuro in Serie C

vedi letture

Davide Bartesaghi, terzino sinistro che nella prossima stagione farà parte della rosa del Milan Futuro di Daniele Bonera, è uno dei giovani rossoneri che fa parte della rosa dell'Italia Under 19 che oggi alle 15 affronterà la Spagna nella semifinale dell'Europeo: "Siamo concentrati sul prossimo obiettivo, che per ora è la semifinale. La Spagna è una squadra forte,ma anche noi lo siamo. Gli ultimi due giorni ci sono serviti per analizzarli bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo" ha dichiarato l'esterno milanista alla Gazzetta dello Sport.

In merito alla scelta del club di via Aldo Rossi di creare il Milan Futuro, Bartesaghi ha spiegato:

"L’idea mi piace molto, serve da gavetta per arrivare in prima squadra, che non è una cosa facile. Milan Futuro farà la Serie C, è un campionato da non sottovalutare. Ce la giocheremo anche lì".