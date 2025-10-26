Folgore Caratese-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo sceglie ancora Ibra Jr dal 1'

Oggi alle 14:05MILAN FUTURO
di Niccolò Crespi

Oggi alle 14.30 il Milan Futuro di Massimo Oddo, reduce da tre sconfitte di fila contro Virtus CiseranoBergamo, Caldiero Terme e Breno, sarà impegnato sul campo della Folgore Caratese nella gara valida per la 9^ giornata del Girone B di Serie D. La partita si giocherà allo Sportitalia Village di Carate Brianza. Di seguito le formazioni ufficiali:

FOLGORE CARATESE: Salvalaggio, Samotti, Caldirola (C), Muzio, Castellano, Gjonaj, Binous, Bellia, Tremolada, Santarpia, Piantoni. A disp: Spada, Aprile, Lipari, Campani, Cugnata, Masi, Tessitori, Fusco, Gambino. All: Belmonte

MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Karaca, Sala, Minotti, Dutu (C), Perina, Eletu, Domnitei, Sia, Ibrahimovic. A disp: Bouyer, Borsani, Zukic, Ivanov, Geroli, Branca, Hodzic, Magrassi, Castiello. All: Oddo

Arbitro: Sig. Chindamo di Como (Firera-Sarancino)