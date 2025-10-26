Folgore Caratese-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo sceglie ancora Ibra Jr dal 1'
Oggi alle 14.30 il Milan Futuro di Massimo Oddo, reduce da tre sconfitte di fila contro Virtus CiseranoBergamo, Caldiero Terme e Breno, sarà impegnato sul campo della Folgore Caratese nella gara valida per la 9^ giornata del Girone B di Serie D. La partita si giocherà allo Sportitalia Village di Carate Brianza. Di seguito le formazioni ufficiali:
FOLGORE CARATESE: Salvalaggio, Samotti, Caldirola (C), Muzio, Castellano, Gjonaj, Binous, Bellia, Tremolada, Santarpia, Piantoni. A disp: Spada, Aprile, Lipari, Campani, Cugnata, Masi, Tessitori, Fusco, Gambino. All: Belmonte
MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Karaca, Sala, Minotti, Dutu (C), Perina, Eletu, Domnitei, Sia, Ibrahimovic. A disp: Bouyer, Borsani, Zukic, Ivanov, Geroli, Branca, Hodzic, Magrassi, Castiello. All: Oddo
Arbitro: Sig. Chindamo di Como (Firera-Sarancino)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan