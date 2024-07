Ibra presenta Kirovski: "Ha la nostra stessa ambizione e visione"

Dalla sala conferenze del Centro Sportivo di Milanello ha preso la parola Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero, per presentare il Milan Futuro, la squadra U23 del Diavolo che disputerà il campionato di Serie C, nel girone B, a partire da questa stagione. Oggi Ibra ha accompagnato Daniele Bonera, allenatore della formazione U23, e ha presentato e illustrato gli obiettivi del progetto davanti ai giornalisti. Di seguito ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Perché la scelta Kirovski? È una scelta tua? Quale sarà il suo ruolo? "Sarà responsabile della crescita dell'academy. Farà mercato e avrà responsabilità da Futuro in giù. Serviva uno che ha la nostra stessa ambizione e visione, che parla la nostra stessa lingua, e che ha le nostre stesse idee. Non dico che prima non ci fosse. Noi lavoriamo in alto e Kirovski lavora sotto di noi. È importante la visione e quello che vogliamo dai giocatori. Lo conosco personalmente, ho visto in America come lavora. Se non ci avessi creduto oggi non sarebbe stato qua. Vogliamo avere profili di alto livello in ogni area del club, sportiva e non. Vogliamo essere i migliori in tutti. Vogliamo fare il massimo possibile".