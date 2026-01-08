Il Milan è pronto a chiudere per il classe 2005 del Monza Jacopo Sardo

Non solo prima squadra, il Milan è al lavoro per rinforzare anche il progetto Milan Futuro in questo inizio di gennaio 2026. Stando a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sui propri canali social, infatti, il club rossonero è pronto a chiudere per Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005 del Monza.

In questa stagione, con la maglia della formazione brianzola, il giovane calciatore italiano non ha trovato spazio nemmeno per un minuto né in Serie B né in Coppa Italia. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Lazio dopo un periodo all'Ostiamare, Sardo ha avuto anche un breve esperienza in Germania, con il Saarbrücken in 3.Liga.