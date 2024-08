Il Milan Futuro a valanga: 6-0 sul Ciliverghe. Poker di Alesi

Il Milan Futuro continua la sua preparazione estiva agli ordini di mister Daniele Bonera. Tra sei giorni ci sarà lo storico debutto della seconda squadra rossonera che giocherà al "Rigamonti-Ceppi" contro il Lecco nel Primo Turno della Coppa Italia di Serie C: un impegno subito ostico, contro una squadra che l'anno scorso militava in Serie B, che darà subito la misura del livello con il quale i giovani rossoneri dovranno confrontarsi nell'arco della stagione che sta per cominciare.

Ieri il Milan Futuro ha giocato un'amichevole contro l'Union Clodiense, altra formazione di Serie C (Girone A): nonostante il vantaggio rossonero su rigore grazie a Sandri, nella ripresa i rossoneri sono stati ribaltati perdendo 2-1. Oggi un nuovo test per la squadra allenata da Bonera che ha affrontato al centro sportivo di Milanello il Ciliverghe Calcio, compagine bresciana che quest'anno disputerà il campionato di Serie D. Risultato netto in favore dei rossoneri che hanno vinto per 6-0. Da segnalare un poler di Alesi e un gol di Stalmach.