Il Milan Futuro vince il primo test amichevole: 2-1 al Caravaggio

Primo test amichevole per il Milan Futuro che ha battuto per 2-1 l'USD Caravaggio. I rossoneri di Daniele Bonera, orfani di diversi giocatori in tournée con la prima squadra o reduci dall'Europeo U19, hanno superato gli avversari grazie a un autogol su spunto di Bonomi e il gol di Gabriele Alesi. Un buon avvio in vista della prima gara ufficiale che sarà il prossimo 10 agosto a Lecco, in occasione del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C.

