Il ritorno dall'infortunio di Zeroli, Bonera: "Giocatore diverso dagli altri per fisicità e dinamismo"

Mister Daniele Bonera ha parlato a Milan TV al termine di Milan Futuro-Virtus Entella, gara persa per 2-1 dai rossoneri. Queste le sue dichiarazioni su Zeroli, al rientro da un infortunio che l'ha tenuto fuori per diverso tempo.

Il ritorno con gol di Zeroli:

“Kevin è entrato bene, aveva voglia. Non averlo è stata una perdita importante, è un giocatore diverso dagli altri per fisicità e dinamismo. Sono contento per il gol, l’importante è che stia bene e speriamo che non ci sia nessun tipo di intoppo per il suo rientro”.