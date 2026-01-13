Jacopo Sardo, subito esordio con Oddo e allenamento con Allegri: chi è il nuovo talento di Milan Futuro

Quattro giorni fa, venerdì 9 gennaio, il Milan annunciava di aver acquistato il centrocampista classe 2005 Jacopo Sardo dal Monza. Nel weekend il giovane talento, nato a Roma, ha avuto subito modo di prendere contatto con il nuovo universo rossonero, su tutti i livelli. Sabato ha fatto il suo esordio in Serie D con Milan Futuro, entrando bene in campo nella gara contro il Pavia che purtroppo la formazione di Massimo Oddo ha perso 1-0. Ieri, lunedì 12 gennaio, Sardo era già in campo con la prima squadra per l'allenamento a Milanello: nel day after la trasferta di Firenze, Allegri ha chiamato alcuni giocatori dell'under 23 per la consueta sessione con chi è rimasto in panchina o impiegato poco.

Un bel salto dunque per Jacopo Sardo che, fino a qualche mese fa, prima di rientrare in Italia in estate al Monza, faceva un po' inspiegabilmente panchina al Saarbrucken in terza divisione tedesca: lì si era trasferito dalla Lazio (squadra in cui è cresciuto) nel luglio 2024 ma non è riuscito a trovare la fortuna che si sarebbe aspettato, collezionando solo due presenze nella coppa di categoria in cui tra l'altro riuscì a segnare ben 3 gol. Il rientro in Italia e la possibilità di crescere in un contesto come quello di Milan Futuro, con occasioni di allenamento come quella di ieri con gente come Modric, rinvigoriscono sicuramente le qualità di un giocatore ancora giovanissimo e con caratteristiche che potranno tornare molto utili a Oddo: centrocampista versatile e adattabile a terzino, buona fisicità e intelligenza tattica. Sardo è anche regolarmente tra i convocati dell'Italia U20, in cui è stato fatto esordire da Bernardo Corradi, oggi membro fidato dello staff di Allegri.