L'arbitro condanna Milan Futuro alla sconfitta per 0-1 contro la Pianese. Applausi per il carattere dei rossoneri in 9 e privi di Camarda, Zeroli, Jimenez e Vos

vedi letture

A causa di una serie di decisioni molto molto discutibili dell'arbitro Andrea Zoppi della sezione di Firenze, il Milan Futuro cade al "Chinetti" di Solbiate Arno per 0-1 contro la Pianese, formazione del senese; decisiva la rete al 65esimo di Mastropietro, ma soprattutto l'espulsione di Coubis al quarto minuto per un fallo da ultimo uomo per un contatto minimo con l'attaccante avversario e quella di Minotti per proteste all'87esimo.

In generale, i ragazzi di Bonera hanno mostrato tantissimo carattere contro una formazione con una età media molto più alta, mettendo in campo anche una buona organizzazione difensiva nonostante l'inferiorità numerica e le assenze di Camarda, Zeroli e Jimenez (convocati in Prima Squadra) e quella di Vos per un lieve infortunio.

Ottima la partita di Lapo Nava, portiere rossonero, che si è superato in più occasioni, parando anche il calcio di rigore nel finale a Odjer. Da segnalare anche la prova tecnicamente sopraffina di Hugo Cuenca.