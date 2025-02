Levis Asanji al Milan: il classe 2006 rinforza il Milan Futuro

Levis Asanji è un nuovo giocatore del Milan: lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A, che ha comunicato il deposito del contratto del giocatore, diventato nelle scorse ore un rinforzo per il settore giovanile del club meneghino. Nonostante la decisione del club rossonero di trattenere Francesco Camarda, classe 2008 protagonista anche nel derby concluso col risultato di 1-1, il Milan per la sua seconda squadra ha deciso di investire sull'attaccante classe 2006 protagonista nella Primavera dell'Union Berlino con 10 gol in 14 partite.

Asanji ha firmato in queste ore col club rossonero. Per lui trasferimento a titolo definitivo a un contatto valido fino al 30 giugno 2028, quindi contratto per tre anni e mezzo con i rossoneri.