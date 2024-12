live mn Bonera: "Con la società parlo di inserire qualche innesto già formato. Per noi qui è tutto nuovo"

Per il Milan Futuro il 2024 si chiude nel peggiore dei modi, col terzo ko consecutivo tra campionato e Coppa Italia e una situazione di classifica che è sempre più critica. Dopo la sconfitta contro la Virtus Entella, il tecnico rossonero Bonera ha parlato così in conferenza stampa:

Rammarico nel finale

"Peccato per il risultato, dopo il pareggio ci è mancata intensità e voglia di ottenere un risultato positivo contro un avversario che gioca su seconde palle e con grande forza fisica. Anche a livello di malizia e furbizia non siamo stati bravissimi, fa tutto parte di uno step di crescita.."

Su Bartesaghi

"Bartesaghi può crescere tanto, sono contento del suo rendimento e della sua disponibilità che finora mi ha dimostrato, come il resto dei ragazzi"

Un primo bilancio su questa parte di stagione

"Credo che fare un bilancio non è facile, per noi è tutto nuovo. C'è un dialogo quotidiano e non saprei definire ora gli sviluppi di ogni giocatore. Questa categoria è difficile, il percorso è in salita ma siamo all'inizio e proveremo sicuramente a migliorare dove non siamo stati perfetti finora. Una cosa di cui discutiamo quotidianamente è quello di voler inserire qualche innesto già formato, ma senza addentrarsi nel discorso sapevamo sarebbe stato un percorso difficile e si sta confermando tale, non siamo sorpresi.."

Un campo in condizioni pessime

"In modo molto onesto il campo ci ha un po' penalizzato, è stato difficile tenere palla con un terreno di gioco così, si sono abbassate temperature e questo ha un po' congelato il campo. Non è un alibi, ma sono d'accordo con quello che ha detto Gallo sul terreno di gioco"

Sulla forza dell'Entella

"Entella è una delle squadre che aveva dichiarato anche di voler vincere il campionato, ci dispiace perchè avevamo ottenuto un pareggio importante, ci è mancata intensità nel finale".