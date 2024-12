live mn Milan Futuro-Virtus Entella (0-0): intervallo, regge la difesa rossonera

16.03 - Si riparte!

15.49 - Non certo una partita memorabile, fin qui. Ma il Milan Futuro regge bene l'impatto contro una squadra che punta a vincere il campionato, soffrendo il giusto. E tanto basta. Poche emozioni, che arrivano tutte dall'Entella. Nava si è messo in mostra con una bella parata dopo 16 minuti di gioco. Rossoneri mai pericolosi, non basta fin qui il ritorno di Camarda che ha toccato pochissimi palloni. Bene Chaka Traoré finora, l'ivoriano è fra i più vivaci in campo. Fioccano i cartellini, ben 5 di cui 3 dei rossoneri.

45' - Finisce il primo tempo.

42' - Ammonito anche Minotti per gioco falloso: è il terzo rossonero a prendere il giallo.

40' - Pochi palloni toccati da Camarda fin qui.

37' - Marconi ferma fallosamente Chaka Traoré lanciato in velocità. Giallo anche per il ligure.

36' - Gioco falloso di Chaka Traoré: ammonito anche l'ivoriano.

34' - Nessun diffidato per il Milan, assente oggi per squalifica Sandri.

32' - C'è il primo ammonito del Milan Futuro: è Bartesaghi per gioco falloso.

26' - Entella ancora una volta pericoloso con un tiro-cross che finisce a lato di poco.

21' - Spinge l'Entella, che ha conquistato il terzo corner.

19' - Primo ammonito della partita, è il ligure Manzi per gioco falloso su Bartesaghi.

16' - NAVA! Primo squillo della partita, bel tiro a giro di Casarotto deviato in corner dal portiere rossonero.

11' - Entella col pallino del gioco, Milan bravo a contenere.

7' - Partita fin qui equilibrata, portieri non ancora impegnati.

4' - Terreno non in perfette condizioni.

1' - Novità in casa Entella: nel riscaldamento Di Noia ha accusato un problema. Al suo posto giocherà Lipani

15.02 - Si parte!

Amici di MilanNews.it benvenuti dal "Felice Chinetti" di Solbiate Arno dove alle 15 scenderà in campo il Milan Futuro. Partita complicata contro l'Entella, una delle favorite alla vittoria del torneo. Rossoneri reduci dal ko in Coppa Italia contro il Caldiero Terme e prima ancora in campionato contro la Vis Pesaro. Una sconfitta, quella in terra marchigiana, non priva di polemiche a seguito dell'evidente fallo su Lapo Nava in occasione della rete che ha sbloccato la partita. Daniele Bonera oggi si gioca la carta Camarda, per cercare di tirarsi fuori da una situazione complicata. Si rivede anche Mattia Liberali, in panchina come capitan Zeroli. Torna dal primo minuto Bartesaghi. Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Nava; Zukic, Coubis, Minotti; Fall, Hodzic, Stalmach, Bartesaghi; Sia, Traoré; Camarda. A disp. Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, D'Alessio, Zeroli, Omoregbe, Vos. All. Daniele Bonera.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2) Del Frate; Manzi, Marconi, Parodi; Bariti, Franzoni, Lipani, Corbari, Di Mario; Casarotto, Guiu. A disp. Paroni, Siaulys, Garattoni, Tomaselli, Siatounis, Santini, Zappella, Costa, Ndrecka, Portanova. All. Fabio Gallo.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.

ASSISTENTI: Laghezza di Mestre e Morea di Molfetta.

IV UFFICIALE: Carrisi di Padova.