Noah Raveyre, oggi indubbiamente MVP di Pontedera-Milan Futuro grazie alle sue ottime parate, di cui una per sventare un calcio di rigore, ha parlato in conferenza stampa al termine del match. Queste le sue dichiarazioni:

Hai cambiato il corso della partita, soprattutto col rigore parato:

“È stata una partita dura, nel primo tempo abbiamo provato a giocare. Abbiamo preso gol, abbiamo reagito bene e abbiamo pareggiato. Siamo sulla strada giusta, siamo tutti insieme. Oggi è stata una partita intensa e dura. Sono contento, perché nell’ultima partita non avevo fatto tutto bene… Possiamo sbagliare ma l’importante è andare avanti insieme”.

I primi mesi in Serie C. Che impatto hai trovato?

“È un campionato molto duro e difficile, le squadre avversarie sono “cattive”. È il nostro primo campionato tra i professionisti, è un po’ difficile all’inizio, ogni giorno lavoriamo tanto con il mister e lo staff. Non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo essere concentrati su noi stessi e fare il nostro calcio”.

Oggi episodi positivi, può essere una svolta?

“Nel primo tempo oggi abbiamo fatto bene, 1-1 meritato. Nel secondo tempo abbiamo subito qualche occasione, ma lottiamo tutti insieme e dobbiamo continuare così. Oggi abbiamo preso un punto, dobbiamo guardare avanti. Ogni partita sarà difficile, dovremo essere tutti sul pezzo. Avremo bisogno di tutti”.

Sei un para rigori?

“L’anno scorso ho fatto bene in Youth League. Poi durante la partita è diverso rispetto ai tiri di rigore. Mi piace molto, so che posso cambiare la partita. Se avessimo subito il 2-1 non sarebbe stata la stessa partita… Ci siamo preparati guardando un po’ di rigori prima della partita. Poi devi andare e non pensare”.