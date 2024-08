Longo dopo l'esordio con il Milan Futuro: "Felice di indossare per la prima volta questi colori"

vedi letture

Il Milan Futuro di Daniele Bonera ha ieri sera esordito in Serie C non riuscendo a dare seguito alle ottime prestazioni delle ultime settimane in Coppa Italia. La formazione rossonera ha infatti perso per 1 a 0 contro la Virtus Entella, una delle favorite del girone per salire in Serie B l'anno prossimo.

La trasferta di Chiavari ha permesso ad alcuni giocatori di compiere il loro esordio con la maglia del Milan, su tutti l'attaccante, e numero 7, Samuele Longo, che in un post pubblicato sui propri profili social ha scritto: "Scontato dire che immaginavo un debutto diverso…ma felice di indossare per la prima volta questi colori! Miglioramo le cose buone viste oggi e lavoriamo per correggere il resto! Forza Milan Futuro".