Lucchese-Milan Futuro, formazioni ufficiali: riecco Camarda dal primo minuto

Di seguito le formazioni ufficiali di Lucchese-Milan Futuro, 7ª giornata del campionato di Serie C, girone B. Tra le novità si registra il ritorno di Francesco Camarda dal primo minuto. Il talento 16enne è rimasto in panchina per tutta la sfida contro la SPAL, dove i rossoneri hanno colto la prima storica vittoria in campionato. Si riprende la corsia destra Jimenez. Assente l'olandese Vos, sulla trequarti spazio a Hodzic. Dopo l'espulsione rimediata con la prima squadra, Davide Bartesaghi prova a reagire questa sera, titolare e vicecapitano agli ordini di Daniele Bonera.

LUCCHESE (4-4-2): Palmisani; Visconti, Gasbarro, Sabbione, Antoni; Quirini, Welbeck, Gimignani, Tumbarello; Saporiti, Sasanelli. A disp. Coletta, Allegrucci, Dumbravanu, Frison, Djibril, Magnaghi, Selvini, Ndiaye, Fedato, Botrini, Catanese, Leone, Moschella, Giacchino. All. Gorgone

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Jimenez, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Zeroli, Sandri; Cuenca, Hodzic, Fall; Camarda. A disp. Mastrantonio, Bozzolan, Malaspina, Alesi, Dutu, D'Alessio, Traoré, Turco, Zukic. All. Bonera.

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo (Napoli)

ASSISTENTI: Capriuolo (Bari) - Roncari (Vicenza)

IV UFFICIALE: Jules Roland Andend Tona Mbei (Cuneo)