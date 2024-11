Menichini sulle Under 23: "Non sempre la Serie C può essere formativa per certi giocatori"

Leonardo Menichini, allenatore del Pontedera, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio, 1-1, maturato questo pomeriggio contro il Milan Futuro. Queste le sue considerazioni sui rossoneri:

Qual è la sua opinione sulle formazioni Under 23? Quanto può essere formativo per un giovane giocare in Serie C?

“Non sempre la Serie C può essere formativa per certi giocatori. A volte è meglio se certi giocatori stiano in una rosa di Serie A, allenandosi con campioni. Non esiste la formula esatta. Fare la Serie C può essere formativo per qualcuno e tirargli fuori qualcosa che altrove non può avere. Altri crescendo lì, com’è successo in tante circostanze, ad esempio Daniel Maldini… Chi lo dice che andando in Serie C o in Lega Pro poteva crescere di più? Per me le seconde squadre sono positive, ma non sempre per il singolo giocatore può essere utile. Poi dipende anche con lo spirito con cui scendi. Se scendi come per fare un favore togli qualcosa a te e agli altri”.

Che impressioni ha avuto da Camarda?

“È un giocatore di grande prospettiva, bravo. Io credevo non ci fosse perché ieri era con la prima squadra, invece all’ultimo momento l’hanno messo in macchina ed è venuto giù (sorride, ndr). Ha grandi qualità, devo dare merito ai miei difensori che gli hanno concesso veramente poco. Un ulteriore elogio alla mia squadra”.