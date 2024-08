Milan Futuro, arriva l'attaccante Nicolò Turco: i dettagli dell'affare

Ancora lavoro in entrata per quanto riguarda il mercato rossonero del Milan Futuro. E' fatta per Nicolò Turco, attaccante classe 2004 del RB Salisburgo. Come riportato poco fa dal giornalista ed esperto di trattative, Gianluca Di Marzio, il calciatore arriva con la formula di prestito con diritto di riscatto. Un’operazione da poco più di 2 milioni di euro.

Le caratteristiche tecniche del ragazzo

Un attaccante forte di testa, molto generoso e in grado di lavorare anche per i compagni. Ben strutturato fisicamente, dispone tuttavia di una buona velocità e tecnica. Sicuramente un ottimo rinforzo per i rossoneri di mister Bonera.