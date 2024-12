Milan Futuro, definito il programma dal 3° alla 13° turno di ritorno

La Serie C ha comunicato il programma delle gare del campionato di Serie C - Girone B, a cui partecipa il Milan Futuro, per le giornate che vanno dalla terza alla tredicesima nel girone di ritorno della competizione. Si riporta di seguito.

3ª giornata ritorno, domenica 12/01/2025: MILAN FUTURO-Torres, ore 12.30

4ª giornata ritorno, domenica 19/01/2025: Ascoli-MILAN FUTURO, ore 12.30

5ª giornata ritorno, domenica 26/01/2025: MILAN FUTURO-Rimini, ore 15

6ª giornata ritorno, sabato 02/02/2025: Spal-MILAN FUTURO, ore 15

7ª giornata ritorno, sabato 08/02/2025: MILAN FUTURO-Lucchese, ore 15

8ª giornata ritorno, sabato 15/02/2025: Pianese-MILAN FUTURO, ore 15

9ª giornata ritorno, domenica 23/02/2025: MILAN FUTURO-Pescara, ore 12.30

10ª giornata ritorno, domenica 02/03/2025: Legnago Salus-MILAN FUTURO, ore 15

11ª giornata ritorno, sabato 08/03/2025: MILAN FUTURO-Perugia, ore 15

12ª giornata ritorno, martedì 11/03/2025: Pineto-MILAN FUTURO, ore 18.30

13ª giornata ritorno, sabato 15/03/2025: MILAN FUTURO-Pontedera, ore 15