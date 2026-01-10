Milan Futuro, domani la sfida contro il Pavia: orario e diretta della partita

© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 09:36MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Il Milan Futuro ha ripreso l’attività agonistica nel 2026 con una bella vittoria contro la Leon: un netto 3-0 in trasferta che ha portato i rossoneri al quarto posto, a due punti dal secondo posto. Domenica i ragazzi di Massimo Oddo scenderanno nuovamente in campo contro il Pavia, in un match valido per la diciannovesima giornata del Gruppo B della Serie D 2025/26.

DOVE VEDERE MILAN FUTURO-PAVIA

Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 14:30
Stadio: Felice Chinetti di Solbiate Arno
Diretta: Milan TV
Web: MilanNews.it