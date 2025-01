Milan Futuro, domani la sfida in trasferta contro l'Ascoli

Il Milan Futuro non ha iniziato molto bene il suo 2025. Dopo il pareggio contro il Carpi, in trasferta nella seconda giornata del girone di ritorno, è arrivata la netta sconfitta in casa contro la Torres, squadra che punta alla promozione che ha demolito i rossoneri con un netto 5-1. La squadra di mister Daniele Bonera questo weekend avrà la possibilità di riscattarsi in una gara già delicatissima: i rossoneri terzultimi, infatti, sfideranno l'Ascoli in trasferta al "Del Duca".

I marchigiani occupano la dodicesima posizione e hanno raccolto nove punti in più rispetto alla formazione del Milan Futuro. La gara si giocherà domenica alle ore 12.30. Questa la squadra arbitrale designata, capitanata dal direttore di gara napoletano Domenico Mirabella.

ASCOLI-MILAN FUTURO, domenica 19/01/2025 - h. 12.30

Arbitro: Domenico Mirabella (Napoli)

Assistenti: Matteo Nigri (Trieste) - Andrea Maria Masciale (Molfetta)

IV Uomo: Emanuele Velocci (Frosinone)