Milan Futuro, domenica la sfida di campionato contro il Rimini

vedi letture

Il Milan Futuro tornerà di nuovo in campo nel weekend e lo farà in occasione della quinta giornata del girone di ritorno di Serie C - Girone B. I rossoneri di mister Daniele Bonera, che hanno pareggiato per 2-2 ad Ascoli giocando una buona partita, ospiteranno il Rimini allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno nella giornata di domenica 26, alle ore 15. Una gara cruciale, come saranno tutte da qui a fine stagione, per la squadra under 23 rossonera che deve centrare la salvezza e che per farlo si sta rinforzando parecchio sul mercato.

L'AIA ha già reso nota la squadra arbitrale che dirigerà l'incontro e che sarà diretta dal fischietto pugliese Alessandro Recchia, della sezione di Brindisi. Questa la designazione completa:

MILAN FUTURO-RIMINI, domenica 26/01/2025 - h.15.00

Arbitro: Alessandro Recchia (Brindisi)

Assistenti: Vincenzo D'Ambrosio Giordano (Collegno) - Paolo Cufari (Torino)

IV Uomo: Mattia Maresca (Napoli)