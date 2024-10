Milan Futuro, i rossoneri rischiano la Serie D? Il possibile scenario

Inizia a destare qualche preoccupazione la situazione sul campo del Milan Futuro, con i ragazzi di Bonera in crisi di risultati in questo avvio di stagione. Come per i rossoneri, anche la Juve Next Gen non sembra attraversare un buon momento occupando al momento la 18esima posizione con sei punti conquistati.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il giovane Diavolo di Bonera solo sei punti raccolti nelle prime 8 partite di campionato e il penultimo posto nella classifica del Girone B. Il Milan Futuro, di certo, si sarebbe aspettato un avvio più luminoso tra i professionisti. L’Under 23 milanista è nata in estate con il progetto chiaro di dare continuità all’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dal settore giovanile, ponendosi come anello di congiunzione con la prima squadra. Il più grande ostacolo incontrato fin qui dai rossoneri sta proprio nel contesto: tanti ragazzi del gruppo vengono da belle stagioni in Primavera, ma la C è un’altra cosa dal punto di vista dell’agonismo. Si incontrano formazioni più strutturate dal punto di vista fisico abituate alla categoria e a certi tipi di confronti. È uno dei temi: il Milan Futuro manda spesso in campo tanti elementi di qualità, ma a volte poco smaliziati in determinate situazioni di gioco. Un fattore da limare solo attraverso l’esperienza.