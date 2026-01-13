Milan Futuro, in arrivo Lazar Savovic dal Buducnost Podgorica: le cifre

vedi letture

Dopo l'addio di Maximilian Ibrahimovic il Milan si è subito adoperato per rinforzare la rosa di Massimo Oddo in vista di questa seconda parte di stagione. Per questo motivo la dirigenza rossonera ha deciso di investire circa 300mila euro in Lazar Savovic, centrocampista tutto fare in procinto di sbarcare a Milano dal Buducnost Podgorica, storico club montenegrino.

Centrocampista centrale, ma all'occorrenza anche terzino destro ed addirittura trequartista, Savovic ha fino a questo momento in stagione totalizzato 15 presenze e due gol con il Buducnost Podgorica, che saluterà per entrare ufficialmente a fare parte del progetto Milan Futuro. A riportarlo sono i colleghi di cgsport.me.