Milan Futuro, la classifica aggiornata in Serie D
Domenica non ha giocato solo la Prima Squadra, ma anche il Milan Futuro, che al Chinetti di Solbiate Arno si è dovuto piegare al Pavia, che di misura è riuscito a portare a casa 3 punti importantissimi in ottica salvezza. Di seguito la classifica di Serie D, Girone B, aggiornata dopo l'ultimo turno di campionato:
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 39 punti (1)
Brusaporto 34 (19)
Chievo Verona 34 (19)
Casatese Merate 31 (19)
Milan Futuro 31 (19)
Ciserano Bergamo 30 (19)
Villa Valle 30 (19)
Caldiero Terme 27 (19)
Breno 27 (19)
Castellanzese 25 (19)
Oltrepò 25 (19)
Leon 24 (19)
Real Calepina 21 (19)
Scanzorosciate 18 (18)
Varesina 17 (19)
Pavia 15 (19)
Vogherese 13 (19)
Sondrio 11 (18)
Pubblicità
MILAN FUTURO
Jacopo Sardo, subito esordio con Oddo e allenamento con Allegri: chi è il nuovo talento di Milan Futuro
Allegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio di Franco Ordine
Le più lette
3 Allegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Allegri a DAZN: "La classifica ora conta. Fullkrug ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato. Ci tiene molto"
Carlo PellegattiL’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odino
Antonio VitielloIl messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
Pietro MazzaraFirenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com