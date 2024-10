Milan Futuro-Legnago Salus, formazioni ufficiali: torna Ballo-Touré ed è subito titolare

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Legnago Salus, 10ª giornata del Girone B di Serie C. Spicca il ritorno in campo di Fode Ballo-Touré. Il terzino sinistro era stato messo sul mercato in estate, senza però trovare acquirenti. Assieme a Divock Origi era stato aggregato agli ordini di Daniele Bonera senza però essere mai parte integrante della squadra. La sua ultima presenza ufficiale risale al 19 maggio con la maglia del Fulham, gli ultimi 12' della sfida di Premier League contro il Luton. Limitandoci al Milan, l'ultima volta in rossonero è datata 28 maggio 2023, quando il senegalese ha preso il posto di Rafa Leao negli ultimi 8 minuti della partita contro la Juventus.

Per il resto si rivedono Camarda, Jimenez e Zeroli assenti nell'ultima partita contro la Pianese poiché convocato da Paulo Fonseca in Prima squadra. Solo panchina per Liberali, assenti per squalifica sia Coubis che Minotti, entrambi reduci da un cartellino rosso. Esordio per Damir Zukic, difensore centrale arrivato a fine agosto dagli sloveni del Primorje e che in questo inizio di stagione aveva raccolto cinque presenze nella massima divisione slovena.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Jimenez, Zukic, Bartesaghi, Ballo-Touré; Sandri, Hodzic; Fall, Zeroli, Traoré; Camarda. A disp. Nava, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, Cuenca, Dutu, D'Alessio, Magni, Omoregbe. All. Daniele Bonera.

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Rigon; Noce, Zanandrea, Martic, Pelagatti; Muteba, Ibrahim, Ruggeri; Bombagi; Svidercoschi, Rossi. A disp. Toniolo, Berto, Viero, Palazzino, Demirovic, Travaglini, Ampollini, D'Amore, Maset, Ballan, Malumandsoko, Franzolini, Basso Ricci. All. Matteo Contini.

ARBITRO: Gauzolino di Torino.

ASSISTENTI: Fratello di Latina e Della Mea di Udine.

IV UFFICIALE: Frsynyak di Gallarate.