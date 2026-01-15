Milan Futuro, Matteo Dutu andrà Dinamo Bucharest:

di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il capitano del Milan Futuro Matteo Dutu passa alla Dinamo Bucharest: il difensore viene ceduto a titolo definitivo al club della capitale rumena. Per lui pronto un contratto di 4 anni.

